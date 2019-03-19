The Economist назвал самые дорогие и дешевые города мира

В прошлом году самыми дорогими мегаполисами стали азиатские Сингапур, Гонконг и столица Франции Париж.

Журнал ​The Economist опубликовал ежегодное исследование, посвященное стоимости жизни в мегаполисах разных стран мира.

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Статус самого дорогого города планеты разделили Сингапур, Гонконг и Париж. Это первый подобный случай в 30-летней истории рейтинга.

В первую десятку самых дорогих вошли Цюрих, Женева, Осака, Сеул, Копенгаген, Нью-Йорк, Тель-Авив и Лос-Анджелес (последние два города разделили десятое место).

Исследование составлено на основе замера и сравнения цен в различных категориях товаров и услуг. Стоимость проживания в различных регионах планеты складывается из различных затрат. Так, в европейских городах особенно дорогой оказывается недвижимость.

Самыми дешевыми городами мира стали Каракас, Дамаск, Ташкент, Алматы, Бангалор, Карачи, Лагос, Буэнос-Айрес, Ченнаи и Нью-Дели.

The Economist исследовал 133 города во всем мире, но называет только 20 — 10 самых дешевых и 10 самых дорогих.