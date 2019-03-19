Лотерея в Украине должна проводиться с целью финансирования социальных проектов и бюджета

О том, что украинский лотерейный бизнес в Украине нуждается в качественных изменениях, прежде всего, в отношении лицензирования операторов и урегулирования рынка, я заявлял неоднократно. После приобретения компании УНЛ, я побывал в Украине и в общении со СМИ изложил свою позицию по этому вопросу.

Недавно ознакомился с позицией президента компании МСЛ Георгия Ложенко, которую он высказал по поводу функционирования рынка лотерей в стране, и, конечно же, в целом, его высказывания поддерживаю.

Правительство Украины до сих пор не утвердило лицензионные условия, по которым должны работать операторы, что держит рынок в подвешенном состоянии и не дает ему качественно развиваться. Более того, были приняты новые правила налогообложения, которые предусматривают уплату налогов даже с самых мелких выигрышей, что идет в разрез с европейской и мировой практикой.

Украина – очень перспективна для инвестиций, тем более что экономика постепенно выходит из кризиса. Я принимал решение инвестировать в лотерейный бизнес, поскольку вижу в нем потенциал роста, а также имею соответствующий опыт и ресурсы. Украинские чиновники на уровне правительства неоднократно заявляли, что готовы наконец-то установить единые правила игры и урегулировать рынок, но пока что до реализации этих намерений не дошло. Более того, проект лицензионных условий уже разработан, однако не принят правительством. Насколько мне известно, этот вопрос ждет своей очереди уже более 6-ти лет. Я убежден, что государство очень заинтересовано в том, чтобы на лотерейном рынке работал ответственный бизнес, выплачивающий в бюджет страны значительные суммы налогов. Поэтому искренне не понимаю причин, почему этот правовой акт, предусмотренный законом о государственных лотереях, не принимается правительством.

«Украинская Национальная Лотерея» является членом Европейской ассоциации лотерей, Всемирной ассоциации лотерей, выполняет все требования ответственной игры указанных ассоциаций, имеет сертификаты по ответственной игре Всемирной и Европейской асоциаций лотерей. У УНЛ исторически стабильные связи с ведущим международным поставщиком лотерейных систем и оборудования, американской корпорацией IGT (International Game Technology PLC). Это наш стратегический партнер, с которым у нас долгосрочный контракт и планы на инвестирование сразу после урегулирования рынка. При этом, компания не может получить новую лицензию в соответствии с действующим законодательством, потому что их не выдают по сей день.

Таким образом, в связи со сложившейся ситуацией на лотерейном рынке до сих пор отсутствует возможность полноценного развития компании, в которую я инвестировал. Между тем, после выдачи лицензий мы смогли бы быстро привлечь необходимый объем инвестиций для строительства современной компании с европейским подходом к ведению бизнеса.

Я пришел в Украину для того, чтобы проводить реальные изменения на лотерейном рынке, поэтому держу руку на пульсе всех событий, связанных с развитием лотерейного бизнеса в стране. Мною были вложены инвестиции уже более года назад. В то время были все предпосылки для стремительного роста: общество устало от отсутствия регулирования и ожидало кардинальных изменений, много обсуждался разработанный Минфином проект лицензионных условий, должностные лица Кабинета Министров заявляли о срочном утверждении лицензионных условий и законодательных изменениях. Но, по-видимому, государство опять упускает момент и дистанцируется от изменений на лотерейном рынке. А ему нужна полная перезагрузка. Существующие технологии себя исчерпали, и рынок просто не может стабильно расти и развиваться в нынешнем состоянии.

Отсутствие в течение длительного периода лотерейных лицензий и четких правил проведения деятельности - это значительный риск для инвестиций. Трудно представить, что в таком подвешенном состоянии лотерейный рынок будет жить длительное время. Ведь для государства нет смысла оставлять рынок в таком положении и в дальнейшем. Но опасений по поводу судьбы уже вложенных инвестиций, и инвестиционного климата Украины в целом, у меня все больше.

Я четко понимаю, что сложившаяся ситуация выгодна в первую очередь, тем кто работает нелегально, ведь это дает возможность им дальше существовать и паразитировать в лотерейном бизнесе.

С моей стороны, на данное время, по-прежнему остаются положительные прогнозы относительно будущего экономики Украины и лотерейной отрасли. Лотерейные компании в стране будут развиваться, другого пути нет. Украина движется в Европу, и рано или поздно, лотерейная отрасль будет построена по лучшим европейским моделям.

Моя компания заинтересована в том, что принимать активное участие в развитии лотерейного рынка здесь. При правильной реализации модели его развития, лотерея сможет принести доход всем - государству, обществу, игрокам и инвесторам. Лотерея в Украине должна проводиться с целью финансирования социальных проектов и бюджета. И наша главная цель - продолжать быть надежным партнером для Украины и показывать на собственном примере, как вести социально ответственный бизнес по лучшим мировым стандартам.

Майкл Фогго, владелец УНЛ