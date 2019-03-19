Миссия МВФ приедет в Украину для пересмотра программы stand-by: названы сроки

Международный валютный фонд обеспокоен решением Конституционного суда Украины об отмене ответственности за незаконное обогащение.

Оценочная миссия Международного валютного фонда для очередного пересмотра программы stand-by для Украины объемом 3,9 млрд долл. ожидается в мае-июне.

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Об этом сообщила министр финансов Украины Оксана Маркарова в эфире «Радио НВ», поясняя, что только после этого пересмотра Фонд будет принимать решение о предоставлении Украине очередного кредитного транша.

«Первый пересмотр этой программы будет в мае-июне. На прошлой неделе, две недели, работала техническая миссия, а не оценочная, которая идет перед пересмотром», - пояснила Маркарова.

По ее словам, вскоре ожидается еще одна техническая миссия МВФ - по вопросу реформирования Фискальной службы.

«Если смотреть, где мы сейчас в программе, то подавляющую часть вещей, которые мы должны были выполнить на сегодняшний день, мы выполняем», – добавила Маркарова.

В то же время, она подтвердила, что МВФ обеспокоен решением Конституционного суда об отмене ответственности в Уголовном кодексе Украины за незаконное обогащение.

Также, отметила Маркарова, экспертов МВФ беспокоит задержка с большой приватизацией, которая до сих пор в Украине не стартовала.

Справка УНИАН. Совет директоров МВФ в декабре 2018 года утвердил новую 14-месячную программу stand-by для Украины объемом 3,9 млрд долл., в рамках которой наша страна получила первый транш в объеме 1,4 млрд долл. Получение еще двух траншей по 1,3 млрд долл. ожидается по итогам пересмотра выполнения условий программы в мае и в ноябре.

По информации Национального банка, решение Конституционного суда об отмене ответственности за незаконное обогащение стало одним из ключевых вопросов дискуссии с представителями МВФ, техническая миссия которого работала в Киеве с 5 по 13 марта, но пока Фонд каких-либо решений по этому вопросу не принимал.

В целом Национальный банк пока не видит рисков для продолжения сотрудничества с МВФ, отмечая, что работа продолжается в обычном режиме.

В то же время, опрошенные УНИАН эксперты допускают отсрочку предоставления Украине очередного транша кредита из-за решения Конституционного суда о незаконном обогащении и отставания от графика выполнения условий меморандума с МВФ.