НБУ к концу года снизит учетную ставку до 15% – банкир

По прогнозам главы правления "ОТП Банка", экономический рост в Украине составит около 3%, инфляция – 7,7%, курс гривни будет в диапазоне 28-30 гривень за доллар.

Национальный банк Украины к концу текущего года постепенно снизит учетную ставку до 15% годовых с нынешних 18%, считает глава правления "ОТП Банка" Тамаш Хак-Ковач.

Читайте такжеНацбанк назвал условия снижения учетной ставки

"Экономический рост в Украине составит около трех процентов, инфляция – 7,7%, учетная ставка к концу года будет постепенно снижена до 15%, курс гривни будет в диапазоне 28-30 гривень за доллар, а зарплаты вырастут на 15%", - сказал банкир в интервью УНИАН.

По его прогнозам, рост потребительского кредитования в банковской системе Украины составит около 40%, корпоративного – 11%.

"По прибыли этот год должен быть приблизительно таким же, как предыдущий. На рынке четыре-пять банков дают 75% прибыли системы, и мы в их числе. Но 2020 год будет намного сложнее", - добавил Хак-Ковач.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк в марте этого года решил сохранить учетную ставку на уровне 18% годовых четвертый раз подряд – после аналогичного решения в октябре и в декабре 2018, а также в январе 2019 года. Последний раз Нацбанк снижал учетную ставку почти два года назад - в мае 2017 года, после чего сохранял или повышал ее.

Полный текст интервью читайте на сайте УНИАН