НБУ опровергает информацию об остановке межбанковского валютного рынка

Национальный банк Украины опровергает информацию об остановке межбанковского валютного рынка и подчеркивает, что ввел ограничения на валютном рынке в рамках своих законодательных полномочий.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил директор департамента открытых рынков НБУ Олег Чурий.

«Межбанковский рынок не остановлен, банки будут покупать валюту в размере 0,5% их регулятивного капитала. И мы не вводили никаких ограничений по операциям с наличной иностранной валютой, то есть, банки смогут продавать и покупать валюту у населения», - сказал Чурий.

Представитель НБУ пояснил, что в рамках новых правил регулятора полученные банками заявки на покупку валюты от юридических лиц удовлетворяются на четвертый день (норма «Т+3»), то есть, полученные сегодня заявки будут удовлетворены в понедельник, в то время как ранее они удовлетворялись на третий день («Т+2»).

«Мы действуем в рамках законодательных полномочий Национального банка. Кроме того, действия, которые мы проводим, согласованы с Международным валютным фондом», - подчеркнул он.

Также Чурий напомнил, что, согласно введенным мерам НБУ в понедельник, 23 февраля, все контракты с предварительной оплатой свыше 50 тыс. долл. будут более тщательно проверяться и верифицироваться НБУ.

«Мы считаем, что для девальвации нет фундаментальных экономических причин, анализ рынка свидетельствует о сбалансировании спроса и предложения», - отметил он.

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Ранее в НБУ сообщили, что президент Украины Петр Порошенко проводит совещание с главой Нацбанка Валерией Гонтаревой, премьер-министром Арсением Яценюком и министром финансов Наталией Яресько.

Открывая заседание правительства, премьер резко раскритиковал меры НБУ на валютном рынке, включая сегодняшнее решение о временном запрете банкам покупать валюту по поручению клиентов. В частности, Яценюк заявил, что НБУ самостоятельно, без каких либо консультаций, принял решение об остановке межбанковского валютного рынка.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк с 24 февраля ввел ряд ограничений на валютном рынке, включая обязательную проверку импортных контрактов на сумму свыше 50 тыс. долл., предполагающих предоплату, обязательное оформление аккредитива для выполнения импортного контракта с предоплатой на сумму свыше 500 тыс. долл., а также запрет на операции по кредитованию для покупки валюты.

Глава НБУ Валерия Гонтарева анонсировала новые меры для стабилизации ситуации на валютном рынке, если принятые регулятором ограничения не дадут ожидаемого результата.

Сегодня, 25 февраля, Нацбанк своим постановлением ввел временный – сроком до 27 февраля – запрет уполномоченным банкам покупать валюту по поручению клиентов, в том числе по ранее поданным заявкам. Также НБЬУ установил предельный размер ежедневной покупки валюты банками по собственным операциям не более 0,5% регулятивного капитала банка (в эквиваленте по официальному курсу НБУ) в течение одного рабочего дня.

НБУ перешел к гибкому курсообразованию на валютном рынке в феврале прошлого года, и в результате гривня за 2014 год и два месяца 2015 года обесценилась к доллару США по официальному курсу в 3,5 раза, до нового исторического минимума на уровне 28,3481 грн/долл., установленного 23 февраля.

Начиная с 24 февраля, первого дня действия жестких административных мер на валютном рынке, официальный курс укрепляется два дня подряд, на 6 копеек 24 февраля и еще на 25 копеек сегодня, 25 февраля. Средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке по данным НБУ на 13:30 вырос до 22,9945 грн/долл., котировки на межбанковском рынке по данным дилеров банков к этому часу достигают 24,00/30,00 грн/долл.

Кабинет министров 12 февраля утвердил меморандум о сотрудничестве с Международным валютным фондом в рамках новой программы сроком на 4 года с объемом финансирования 17,5 млрд долл., окончательное решение Совета директоров МВФ ожидается в начале марта. Валютный рынок на позитивные новости о новой программе с МВФ не отреагировал, поскольку участники рынка помимо возобновления финансирования МВФ и других доноров ожидают снижения напряженности на востоке Украины.