Первый транш кредита МВФ для Украины может составить $4,6 млрд

Первый транш Международного валютного фонда, по официальным данным, может составить 4,6 млрд долл., сообщил журналистам народный депутат Украины, член фракции «Блок Петра Порошенко» Вадим Денисенко в ходе круглого стола в Киеве.

«Согласно тем данным, которые являются официальными, первый транш МВФ, если он будет, составит 4,6 млрд долл.», - сказал Денисенко.

По словам депутата, это недостаточная сумма для стабилизации гривни. «Что такое 4,6 млрд долл. для государства Украина? Если проанализировать предыдущие транши, то нам сначала дается минимальная сумма для «поддержки штанов», а потом смотрят – идут реформы или нет. 4,6 млрд долл., которые мы можем получить этой весной, теоретически можем получить, это месяц — полтора жизни, не больше. Если это и повлияет на курс гривни, то в пределах нескольких копеек, а может и не повлиять вообще», - добавил он.

Денисенко подчеркнул, что максимум, на который можно рассчитывать от МВФ, это средства для пополнения золотовалютных резервов и для выплат критически важных долгов, прежде всего, перед международными инвесторами. «Поэтому давайте себя не тешить иллюзиями в отношении такого кредитора как МВФ», - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, 12 февраля Кабинет министров утвердил меморандум о сотрудничестве с ключевым кредитором – Международным валютным фондом сроком на 4 года и с использованием механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility) с объемом финансирования 17,5 млрд долл. Новая программа заменит действующую программу «стенд-бай», заключенную в апреле 2014 года. Программа является залогом получения Украиной общего пакета финансовой помощи в объеме порядка 40 млрд долл. сроком на 4 года.

Для одобрения предварительных договоренностей с МВФ на его Совете директоров и получения доступа к финансированию украинскому правительству необходимо предпринять ряд шагов, включая изменения в госбюджет на 2015 год. Кабинет министров внес в Верховную Раду проект закона о внесении изменений в госбюджет 16 февраля, руководители парламентских фракций назначили рассмотрение проекта в парламенте 3 марта.

Сегодня, 25 февраля, премьер-министр Украины Арсений Яценюк обратился к парламентариям с просьбой срочно рассмотреть правительственные законопроекты для старта новой программы реформ, согласованной с ключевым кредитором страны Международным валютным фондом, и получения финансовой помощи, чтобы стабилизировать ситуацию на валютном рынке.