Вкладчикам банка "Капитал" приостановили выплаты

Это связано с решением апелляционного суда отклонить жалобу Фонда и Нацбанка на решение суда предыдущей инстанции об отмене ликвидации финучреждения.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц приостановил выплаты гарантированного возмещения вкладчикам банка "Капитал" в связи с решением Киевского апелляционного административного суда отклонить жалобу Фонда и Национального банка на решение суда предыдущей инстанции об отмене ликвидации финучреждения.

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Как сообщается на сайте Фонда, для сохранения активов банка, а также защиты прав вкладчиков и кредиторов принято решение продлить полномочия ликвидатора банка Ирины Белой до принятия судом высшей инстанции окончательного решения по делу либо до восстановления Национальным банком лицензии банка "Капитал" и согласования новых руководителей.

Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования начал процедуру ликвидации банка "Капитал" в октябре 2015 года на основании решения Национального банка об отзыве банковской лицензии. Банк работал на рынке Украины с 1991 года. Его ключевыми владельцами были проживающие в г. Донецк граждане Украины Руслан Щербань и Виолетта Эпель, владеющие 30,4681% и 24,7324% акций банка соответственно.