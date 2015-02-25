Импортные пошлины в размере 5-10% будут действовать до конца года

Пошлины на импорт в размере 5-10%, направленные на стабилизацию платежного баланса, введены и будут действовать до конца 2015 года, сообщил министр экономического развития и торговли Айварас Абромавичус после заседания правительства.

"Да, до конца года", - сказал Абромавичус, отвечая на вопрос журналистов о введении дополнительных пошлин и сроке их действия.

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