НБУ хочет переложить ответственность за кризис на акционеров банков - эксперт

Такое мнение высказал управляющий директор, глава аналитического отдела инвестиционной компании Empire State Capital Partners Ярослав Удовенко, комментируя нормы внесенного в парламент законопроекта №2085.

Документ предполагает раскрытие конечных бенефициаров финансовых учреждений и усиление их ответственности за экономические показатели банка вплоть до уголовной.

По мнению эксперта, нормы законопроекта, согласно которым акционер должен нести ответственность перед вкладчиками и другими клиентами банка всем своим имуществом, по сути перекладывают всю ответственность за обязательства банков и бездеятельность регулятора на инвесторов. Это, считает Удовенко, нарушает права акционеров на свободное ведение бизнеса, а также отпугнет из страны даже те компании, которые все еще готовы здесь инвестировать в условиях войны и кризиса.

«Судя по законопроекту, который сейчас обсуждается, об усилении ответственности инвесторов банков, это тот пример, когда можно перестараться с «латанием дырок». Ответственность за деятельность или бездеятельность Национального банка, а возможно, и Генпрокуратуры, по сути, будут нести инвесторы банков», - заявил эксперт в среду в ходе заседания круглого стола «Кредиты МВФ и стабильность гривны. Мифы и реальность» в Институте Горшенина.

Удовенко считает, что принятие этого закона предоставит НБУ «ненужные инструменты для влияния на бизнесменов». «Это будет иметь крайне негативное влияние на инвестиционную привлекательность Украины. Для примера, банки, которые привлекли иностранных инвесторов или компании собственника связаны с иностранными инвесторами…. И в страшных снах компании собственников не представляли, когда инвестировали в Украину, что вдруг будут отвечать по обязательствам банка», - констатировал управляющий директор, глава аналитического отдела инвестиционной компании Empire State Capital Partners.

По его словам, для введения такой мощной ответственности должны предполагаться переходный период. Также Я.Удовенко назвал манипуляциями утверждения о том, что такие нормы содержаться в перечне требований МВФ. «Такого требования нет. Это абсолютно нераспространенная практика ни в Европе, ни в США», - заявил он.