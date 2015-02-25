Глава НБУ и министр финансов объясняют, что происходит с курсом гривни

В НБУ проходит пресс-конференция главы Нацбанка и министра финансов Украины.

Мероприятие назначено после встречи премьер-министра, министра финансов, главы НБУ с Президентом Украины Петром Порошенко.

Как сообщалось ранее, сегодня Президент Украины Петр Порошенко проводил совещание с главой Национального банка Валерией Гонтаревой, премьер-министром Арсением Яценюком и министром финансов Наталией Яресько для обсуждения ситуации на валютном рынке.

Открывая сегодняшнее заседание правительства, премьер резко раскритиковал меры НБУ на валютном рынке, включая сегодняшнее решение о временном запрете банкам покупать валюту по поручению клиентов. В частности, Яценюк заявил, что НБУ самостоятельно, без каких либо консультаций, принял решение об остановке межбанковского валютного рынка.

Национальный банк опроверг информацию об остановке межбанковского валютного рынка, подчеркивая, что ввел ограничения в рамках своих законодательных полномочий, и эти ограничения были согласованы с Международным валютным фондом.

Как сообщал УНИАН, Нацбанк с 24 февраля ввел ряд ограничений на валютном рынке, включая обязательную проверку импортных контрактов на сумму свыше 50 тыс. долл., предполагающих предоплату, обязательное оформление аккредитива для выполнения импортного контракта с предоплатой на сумму свыше 500 тыс. долл., а также запрет на операции по кредитованию для покупки валюты.

Глава НБУ Валерия Гонтарева анонсировала новые меры для стабилизации ситуации на валютном рынке, если принятые регулятором ограничения не дадут ожидаемого результата.

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Сегодня, 25 февраля, Нацбанк своим постановлением ввел временный – сроком до 27 февраля – запрет уполномоченным банкам покупать валюту по поручению клиентов, в том числе по ранее поданным заявкам. Также НБУ установил предельный размер ежедневной покупки валюты банками по собственным операциям не более 0,5% регулятивного капитала банка (в эквиваленте по официальному курсу НБУ) в течение одного рабочего дня.

Введенные ограничения призваны остановить стремительную девальвацию гривни, которая с момента перехода НБУ к гибкому курсообразованию на валютном рынке за 2014 год и два месяца 2015 года обесценилась к доллару США по официальному курсу в 3,5 раза, до нового исторического минимума на уровне 28,3481 грн/долл., установленного 23 февраля.

Начиная с 24 февраля, первого дня действия жестких административных мер на валютном рынке, официальный курс укрепляется два дня подряд, на 6 копеек 24 февраля и еще на 25 копеек сегодня, 25 февраля. Средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке по данным НБУ на 13:30 вырос до 22,9945 грн/долл., котировки на межбанковском рынке по данным дилеров банков к этому часу достигали 24,00/30,00 грн/долл.