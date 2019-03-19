В Украине стали реже подделывать гривню - Нацбанк (инфографика)

На миллион настоящих банкнот приходится около 2,5 поддельных.

Количество подделанных банкнот национальной валюты Украины в 2018 году по сравнению с 2017 годом сократилось на 30%, а сумма таких подделок – на 41%.

Читайте такжеНацбанк назвал купюры, которые подделывают чаще всего

Как сообщается на сайте Национального банка Украины, в прошлом году регулятор изъял из оборота поддельные банкноты на 0,00025% их общего количества, в то время как в 2017 году этот показатель составлял 0,00036%.

То есть, на миллион настоящих гривневых банкнот в прошлом году приходилось около 2,5 штуки подделок, в 2017 году - 3,6 штуки.

Отмечается, что 99% изъятых из обращения поддельных банкнот приходились на банкноты номиналами 500 гривень (46% от общего количества), 100 гривень (27%), 50 гривень (15%), 200 гривень (11%).

В основном поддельные гривни изготавливались с использованием струйных и лазерных принтеров, сбывались через кассы заведений быстрого питания, торговли и автозаправочных станций.

Также сообщается, что среди изъятых из оборота проделок банкнот иностранной валюты преобладали доллары США (78% от общего количества), евро (17%) и российские рубли (4%).

Чаще всего злоумышленники подделывали банкноты в 100 долларов США, 50 и 200 евро, 5000 российских рублей.

Справка УНИАН. В сентябре 1996 года в Украине была проведена денежная реформа, в результате которой единственным законным средством платежа на территории Украины стала украинская гривня.

В настоящее время в Украине в обращении находятся купюры номиналом 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 гривень, а также монеты номиналом 1, 2, 5, 10, 25, 50 копеек, 1 и 2 гривни.

С 2019-2020 года регулятор анонсировал выпуск в обращение монет номиналом 5 и 10 гривень, которые со временем заменят банкноты соответствующих номиналов.

В июле 2018 года Нацбанк прекратил чеканку монет номиналом 1, 2, 5 и 25 копеек, однако они остаются законным средством платежа на территории Украины.