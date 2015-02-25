Минфин допускает отсрочку решения МВФ по новой программе для Украины

Министерство финансов Украины рассчитывает на положительное решение Совета директоров ключевого кредитора страны – Международного валютного фонда относительно новой, четырехлетней программы сотрудничества с Украиной, но допускает, что заседание Совета директоров МВФ будет перенесено в связи с невыполнением Украиной ряда предварительных условий, а именно – несвоевременным принятием парламентом изменений в налоговое, пенсионное законодательство и закона об оздоровлении НАК «Нафтогаз Украины».

Об этом сказал журналистам первый заместитель министра финансов Украины Игорь Уманский.

«Мы рассчитываем на то, что украинский вопрос будет решен позитивно. Но (это случится – УНИАН) как только мы выполним ряд предварительных условий. Выносить это решение раньше нет смысла», – сказал Уманский.

Он подчеркнул, что ключевым предварительным условием МВФ является принятие парламентом ряда уже согласованных законов. «По линии правительства мы можем все сделать без Верховной Рады, но по тем решениям, которые надо принять на законодательном уровне – они внесены в повестку дня работы парламента, они обсуждались с фракциями… Теперь все зависит от того, когда будет принято решение (по голосованию – УНИАН), – сказал Уманский. – Мы хотели, чтобы это было сделано еще на этой неделе. Но теперь все выглядит так, что до вторника, 3 марта, заседания Верховной Рады не будет. Хотя ситуация, особенно на валютном рынке, критическая».

Как сообщал УНИАН, ранее глава департамента внешних связей МВФ Джерри Райс сообщил, что заседание Совета директоров МВФ, на котором будет рассмотрена новая программа кредитования украинской экономики сроком на 4 года и в объеме 17,5 млрд долл., состоится в конце февраля – начале марта. По его словам, к этому времени пройдут переговоры с другими потенциальными кредиторами Украины относительно предоставления анонсированного ранее общего кредитного пакета в объеме 40 млрд долл.

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12 февраля Кабинет министров утвердил меморандум о сотрудничестве с МВФ по новой программе, которая заменит действующую программу «стенд-бай», заключенную в апреле 2014 года.

Программа предусматривает изменения в фискальной политике для стабилизации системы госфинансов, социальную поддержку населения в период повышения тарифов на газ и отопление, достижение бездефицитного состояния НАК «Нафтогаз Украины» до 2017 года при помощи комплекса мер, включая постепенное повышение тарифов на газ, и другие меры для стабилизации макроэкономической ситуации в стране и повышения инвестиционной привлекательности.

В конце февраля правительство передало на рассмотрение в парламент ряд законопроектов, включая изменения в государственный бюджет 2015 года в части доходов и расходов, изменение пенсионного законодательства в части увеличения льготного пенсионного возраста для женщин, сокращения пенсионных выплат работающим пенсионерам и полного упразднения выплаты пенсий действующим народным депутатам и приравненным к ним лицам, а также введение механизмов принудительного взимания долгов с предприятий ТКЭ и промышленности в пользу «Нафтогаза Украины».