Порошенко приказал Гонтаревой стабилизировать гривню на уровне 21,7 за доллар - СМИ

Курс гривни должен стабилизироваться на уровне, близкому к заложенному правительством в согласованные с МВФ изменения в госбюджет – около 21,7 грн/$.

По информации источников ZN.UA, об этом договорились по результатам совещания у президента с участием главы НБУ, премьера, министра финансов был разработан комплекс мер по стабилизации ситуации на валютном рынке Украины.

В ходе совещания Порошенко в ультимативной форме потребовал от главы НБУ Валерии Гонтаревой стабилизировать курс на уровне, на который ориентировался Кабмин при утверждении изменений в госбюджет-2015.

Накануне Нацбанк вынужден был прибегнуть к новым административным ограничениям в условиях обвального падения гривни.

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Так, НБУ временно запретил банкам покупать валюту по поручению клиентов. Кроме того,запретил кредитование в гривне под покупку валюты и усилил контроль над импортными операциями. Вместе с тем регулятор предупредил, что даже если после решения МВФ о кредите в начале марта ситуация не стабилизируется, будут приняты дополнительные административные меры.