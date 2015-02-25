Гонтарева не видит фундаментальных причин для девальвации гривни

Нацбанк не видит фундаментальных причин для панических настроений на валютном рынке и для девальвации гривни.

Об этом заявила глава Нацбанка Валерия Гонтарева в ходе совместного брифинга с министром финансов Украины Наталией Яресько.

«Фундаментальных причин для такого стремительного падения курса гривни нет никаких. Национальный банк их не видит, правительство их не видит, Международный валютный фонд их не видит, – сказала Гонтарева. – Эти все иррациональные движения связаны исключительно с иррациональным поведением рынка, который больше движим страхами, чем пониманием того, что происходит на рынке».

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Гонтарева отметила, что Украина ждет от ключевого кредитора – МВФ большую программу финансирования. «Это 40-миллиардная программа, которая была анонсирована Кристин Лагард (директором-распорядителем МВФ – УНИАН), – сказала Гонтарева. – Но при этом и Национальный банк остается на рынке со своими инструментами стабилизации гривни, от которых мы не отказывались. Но легальному бизнесу бояться нечего... Фундаментальных оснований для паники нет, а если мы убираем панику, то цифры (курса – УНИАН) сами возвращаются туда, где они должны быть. Как только у нас появляется реальная помощь от международных организаций, которую мы только от МВФ ожидаем в размере 8 млрд долл., то я думаю, что совершенно с оптимизмом смотрим в будущее».

Как сообщал УНИАН, последние несколько недель Национальный банк ежедневно обновлял минимум курса гривни. Сегодня, 25 февраля, Нацбанк с 14:00 установил курс гривни к доллару на уровне 28,0406 грн/долл., что на 25 копеек выше курса на уровне 28,2912 грн/долл., установленного вчера, 24 февраля.

Ранее глава Минфина Наталия Яресько отметила, что решение по новой программе с МВФ может быть принято 11 марта, а первый транш может прийти в страну уже через несколько дней после этого решения.