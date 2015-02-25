НБУ сегодня выкупил на межбанке $80 млн по курсу 28 гривень за доллар

Национальный банк Украины сегодня, 25 февраля, выкупил на межбанковском валютном рынке излишек валюты в объеме порядка 80 млн долл. по официальному курсу, который к концу дня укрепился до 28 грн, сообщила глава Нацбанка Валерия Гонтарева в ходе совместного брифинга с министром финансов Натальей Яресько.

«Нацбанк в понедельник, 23 февраля, ввел дополнительные административные ограничения для стабилизации нашего валютного рынка. К ним относились запрет на кредитование в гривне для покупки валюты и дополнительная усиленная проверка импортных контрактов, особенно контрактов по предоплате», - сказала Гонтарева, добавив, что усиленная проверка подразумевала пролонгацию действий регулятора сроком на один день.

«Никаких дополнительных запретов никто не вводил, просто введен один день для верификации контрактов. И сегодняшний торговый день получился не совсем обычный, – отметила она. - Нацбанк не смог проверить все контракты, и от этого на рынке появилось дополнительное предложение валюты – на уровне 80 млн долл., которую Нацбанк сегодня покупал по официальному курсу. Это была вынужденная мера. И в ближайшие дни Нацбанк через интервенции продаст эти средства на рынок».

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Как сообщал УНИАН, 25 февраля Национальный банк Украины своим постановлением ввел временный – сроком до 27 февраля – запрет уполномоченным банкам покупать валюту по поручению клиентов, в том числе по ранее поданным заявкам. По мнению экспертов, такое решение существенно повлияло на межбанковский валютный рынок в стране.

Днем ранее Нацбанк также ввел ряд ограничений по выполнению импортных контрактов. В частности, в рамках осуществления контроля за импортными операциями и недопущения фиктивных импортных операций, НБУ ввел обязательную проверку импортных контрактов на сумму свыше 50 тыс. долларов. Кроме того, Нацбанк ввел обязательное оформление аккредитива для выполнения импортного контракта с предоплатой на сумму свыше 500 тыс. долл. По словам главы НБУ Валерии Гонтаревой, поводом к данным ограничениям стал анализ ситуации на валютном рынке и анализ экспортно-импортных операций. Так, анализ показал рост предоплат по импортным контрактам, причем зачастую без ввоза товаров в страну. Нацбанк принял решение усилить контроль над импортными операциями, в том числе имеющими признаки фиктивности.