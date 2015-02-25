Гривня к закрытию межбанка выросла до 27 за доллар

В среду, 25 февраля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке установились на уровне 22,00/27,00 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 24,96/30,63 грн/евро, по отношению к российскому рублю – 0,3550/0,4360 грн/рубль.

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По данным Национального банка Украины, средневзвешенный курс гривни по состоянию на 17:00 составил 21,8165 грн/долл., к этому часу было заключено 83 соглашения, объем торгов составил 92,48 млн долл.