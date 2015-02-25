Главу Нацбанка Гонтареву увольнять пока не будут

Вопрос отставки главы Национального банка Украины на совещании у президента о ситуации на валютном рынке не рассматривался, сообщила министр финансов Наталия Яресько на брифинге в НБУ.

«Нет, у нас намного более важные сейчас точки обсуждения – стабилизировать финансовую систему… Глава НБУ сидит рядом», - сказала Яресько, отвечая на вопрос, рассматривался ли вопрос отставки главы НБУ на совещании у президента.

Присутствующая на брифинге глава НБУ Валерия Гонтарева отметила, что эту тему затрагивать не надо. «Но если есть желание, то надо действовать, а не затрагивать тему», - сказала она.

Сегодня, 25 февраля, премьер-министр Арсений Яценюк, открывая заседание правительства, резко раскритиковал меры НБУ на валютном рынке, включая сегодняшнее решение о временном запрете банкам покупать валюту по поручению клиентов. В частности, Яценюк заявил, что НБУ самостоятельно, без каких-либо консультаций, принял решение об остановке межбанковского валютного рынка.

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Национальный банк опроверг информацию об остановке межбанковского валютного рынка, подчеркивая, что НБУ ввел ограничения в рамках своих законодательных полномочий и эти ограничения были согласованы с Международным валютным фондом.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Петр Порошенко сегодня 25 февраля провел совещание с участием премьер-министра Арсения Яценюка, председателя Верховной Рады Владимира Гройсмана, главы Национального банка Валерии Гонтаревой, министра финансов Наталии Яресько, секретаря СНБО Александра Турчинова и главы Администрации президента Бориса Ложкина, в ходе которого были разработаны меры по стабилизации валютного рынка.