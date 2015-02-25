Госдолг Украины за январь снизился в долларе и вырос в гривне

Об этом сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

По данным Минфина, общая сумма государственного и гарантированного государством долга в гривневом эквиваленте в январе по сравнению с декабрем выросла на 12 млрд грн, или на 1,09% - до 1,113 млрд грн.

Государственный и гарантированный государством внешний долг в декабре снизился на 629 млн долл., или на 1,6%, - до 38,163 млрд долл. и составил 55,38% общей суммы государственного и гарантированного государством долга. Внутренний долг снизился на 254 млн долл., или на 0,8%, - до 30,749 млрд долл.

Читайте такжеГосдолг Украины за год снизился на 4,5% в валюте и удвоился в гривнеПрямой госдолг правительства Украины в январе сократился на 644 млн долл., или на 1,0,7% - до 59,4 млрд долл., что составляет 86,20% общей суммы государственного и гарантированного государством долга. В том числе внешний долг составлял 30,373 млрд долл., внутренний - 29,028 млрд долл.

Гарантированный государством долг Украины на 31 января составил 9,511 млрд долл., в том числе внешний - 7,790 млрд долл., внутренний - 1,722 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины на 31 декабря 2014 года составила 69,794 млрд долл., что на 3,315 млрд долл., или на 4,53%, меньше показателя на начало 2014 года. Общая сумма государственного и гарантированного государством долга в гривневом эквиваленте в 2014 году выросла в 1,9 раза - до 1,101 трлн грн.