Яресько опровергла слухи о национализации депозитов
18:32, 25 февраля 2015Финансы
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Введение национализации депозитов населения не планируется и не проводится.
Яресько: национализация депозитов не планируется / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила министр финансов Украины Наталия Яресько на брифинге в НБУ.
«Хочу еще раз подчеркнуть, что проведение любых национализаций или другие вмешательства в депозиты населения не предвидится, не планируется и не проводится», - сказала Яресько.
Читайте такжеПорошенко приказал Гонтаревой стабилизировать гривню на уровне 21,7 за доллар - СМИРанее в СМИ появилась информация со ссылкой на правительственный законопроект о возможной национализации депозитов граждан в сумме свыше 200 тыс. грн в случае введения военного положения в стране. Впоследствии эта информация была опровергнута Нацбанком и Министерством финансов.
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