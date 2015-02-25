Яресько опровергла слухи о национализации депозитов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила министр финансов Украины Наталия Яресько на брифинге в НБУ.

«Хочу еще раз подчеркнуть, что проведение любых национализаций или другие вмешательства в депозиты населения не предвидится, не планируется и не проводится», - сказала Яресько.

Читайте такжеПорошенко приказал Гонтаревой стабилизировать гривню на уровне 21,7 за доллар - СМИРанее в СМИ появилась информация со ссылкой на правительственный законопроект о возможной национализации депозитов граждан в сумме свыше 200 тыс. грн в случае введения военного положения в стране. Впоследствии эта информация была опровергнута Нацбанком и Министерством финансов.