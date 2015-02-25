МВФ может принять решение по программе с Украиной 11 марта

Совет директоров ключевого кредитора Украины – Международного валютного фонда может принять решение по четырехлетней программе кредитования украинской экономики в объеме 17,5 млрд долл. 11 марта, сообщила журналистам министр финансов Украины Наталья Яресько.

«Мы подготовили проект законов (по оздоровлению экономики – УНИАН), который должен быть рассмотрен в парламенте для того, чтобы уже 11 марта Совет директоров МВФ принял положительное решение по предоставлению Украине нового кредита по механизму расширенного финансирования. Первый транш мы можем получить уже через несколько дней после решение фонда», - сказала Яресько.

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