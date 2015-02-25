Правительство и Нацбанк наконец-то решили бороться с валютными спекулянтами

Правительство совместно с Национальным банком в рамках наведения порядка и стабилизации валютного рынка намерены бороться с валютными спекулянтами и следить за дисциплиной импортеров и экспортеров, заявила министр финансов Украины Наталья Яресько в ходе совместного брифинга с главой Нацбанка Валерией Гонтаревой.

«Правительство и Нацбанк будут тесно сотрудничать и бороться с теми, кто занимается валютными спекуляциями, контрабандой и тем самым усиливают сложности в работе валютного рынка, – сказала Яресько. – Мы будем вести суровый контроль над возвращением валютной выручки отечественными экспортерами».

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Как сообщал УНИАН, сегодня по инициативе премьер-министра Украины Арсения Яценюка состоялась встреча с участием президента Петра Порошенко, главы НБУ Валерии Гонтаревой и министра финансов Натальи Яресько по вопросу стабилизации ситуации на валютном рынке.