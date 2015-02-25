Гонтарева назвала разговор с Порошенко "плодотворным", но отказалась прогнозировать курс гривни
Председатель НБУ опровергла информацию о том, что у нее с президентом Порошенко был жесткий разговор.
Председатель НБУ Валерия Гонтарева и министр финансов Яресько заверили, что ситуация на валютном рынке стабилизируется. При этом они отказались спрогнозировать курс гривни.
Об этом они заявили во время совместной пресс-конференции, сообщает Украинская правда.
"Цифры в обменниках сами вернутся туда, куда следует", - заявила глава НБУ, отвечая на вопрос о том, какие цифры украинцы увидят в обменниках.
Министр финансов заверила, что валюты в Украине достаточно.
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"В стране есть валюта. То, что происходит сейчас на валютном рынке - это не что иное, как спекуляции и ничем не обоснованная игра против украинской гривни", - отметила Яресько.
Председатель НБУ опровергла информацию о том, что у нее с президентом Порошенко был жесткий разговор.
"У нас разговор был не жесткий, а достаточно плодотворный", - заявила Гонтарева.
Гонтарева добавила, что на встрече с Порошенко также присутствовали, кроме Яресько, премьер-министр Яценюк, председатель ВР Владимир Гройсман, секретарь СНБО Турчинов.