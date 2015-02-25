Активы неплатежеспособного банка «Киев» передадут «Укргазбанку»

Национальный банк Украины признал банк «Киев» неплатежеспособным с целью дальнейшей передачи его активов и обязательств государственному «Укргазбанку», сообщается на сайте регулятора.

Согласно сообщению, процедура вывода банка с рынка начата 25 февраля.

«С этой целью (выведение банка «Киев» с рынка путем отчуждения его активов и обязательств в пользу «Укргазбанка» - УНИАН) решением Национального банка Украины от 24 февраля 2015 банк «Киев» отнесен к категории неплатежеспособных», - говорится в сообщении.

Так же сообщается, что с 25 февраля в банк Фондом гарантирования вкладов физических лиц вводится временная администрация.

В сообщении отмечается, что Нацбанк вместе с Министерством финансов Украины и Фондом гарантирования вкладов планируют осуществлять контроль за соблюдением прав вкладчиков и других кредиторов банка "Киев" по получению ими своих средств через учреждения "Укргазбанка".

Как сообщал УНИАН, в начале января министр финансов Украины Наталия Яресько сообщила, что Министерство финансов совместно с НБУ работают над поиском адекватных решений проблем национализированного банка «Киев».

Читайте такжеФонд гарантирования не считает нужным повышать выплаты вкладчикам

Как сообщалось ранее, проблемы с проведением платежей и возвратом депозитов в банке «Киев» в октябре 2008 года обернулись введением в этот банк в феврале 2009 года временной администрации, а в июне 2009 года банк был докапитализирован при участии государства на 3,565 млрд грн. В отличие от также докапитализированного при участии государства «Укргазбанка», потраченные инвестиции не окупаются по причине низкой прибыли банка, в связи с чем неоднократно поднимался вопрос о слиянии банка «Киев» с «Укргазбанком» или его продаже.

Последний тендер Минфина для поиска советника по продаже пакетов акций докапитализированных при участии государства банков, проводимый в 2013 году, как и предыдущий тендер 2012 года, завершился безрезультатно.

Согласно последним комментариям Национального банка, регулятор готов поддержать инициативу Минфина по слиянию банков в случае принятия министерством такого решения. НБУ также сообщал, что слияние банков рекомендовано международными кредиторами для повышения инвестиционной привлекательности и дальнейшей продажи объединенного финансового учреждения.