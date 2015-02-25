Временный сбор не касается жизненно важного импорта - Минфин

Правительство вводит временные меры для стабилизации платежного баланса в виде сбора по импорту по ставкам 10% и 5%, сообщила министр финансов Украины Наталия Яресько на брифинге в НБУ.

«Для того, чтобы стабилизировать ситуацию на валютном рынке, со стороны правительства введены временные меры, нацеленные на стабилизацию платежного баланса. Речь идет, прежде всего, о введении специального импортного сбора в размере 10 и 5% для импорта, кроме критического», - сказала Яресько.

По ее словам, этот шаг поможет снизить давление на курс гривни со стороны платежного баланса и улучшить ситуацию на валютном рынке.

«Хочу обратить ваше внимание, что не должно быть какого-либо роста цен на лекарства или бензин, потому что сбор не будет распространяться на критический импорт, медицинские принадлежности, энергетические ресурсы, в частности, на газ и другие важные для украинской экономики и населения товары», - подчеркнула министр.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины завершил консультации с международными финансовыми организациями о временных мерах по стабилизации платежного баланса, предусматривающих введение дополнительных пошлин на некритический импорт в размере 5–10%.

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Консультации проводились в связи с принятым Верховной Радой 28 декабря 2014 года законом о мерах по стабилизации платежного баланса (№1562), который предусматривает временное, сроком на 12 месяцев, введение дополнительных импортных пошлин на 100 товарных групп (по ставке 5-10%), что позволит увеличить доходы бюджета на 17,6 млрд грн. Во время обсуждения этого законопроекта, внесенного правительством, премьер-министр Арсений Яценюк отметил, что импортный сбор будет вводиться только после соответствующих консультаций с представителями Европейского Союза и Международного валютного фонда.