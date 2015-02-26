НБУ отменил запрет банкам покупать валюту по поручению клиентов

Национальный банк Украины отменил временный запрет для банков на покупку валюты по поручению клиентов и ограничения дневного объема покупки валюты банком по собственным операциям в 0,5% его регулятивного капитала.

Об этом говорится в постановлении НБУ №131, опубликованном на сайте регулятора и вступившим в действие сегодня, 26 февраля.

Норма, согласно которой НБУ продлил срок исполнения заявок на покупку клиентов на 1 день, до четырех дней, остается в силе.

Как сообщал УНИАН, глава НБУ Валерия Гонтарева на брифинге в НБУ 25 февраля пообещала, что Нацбанк в ближайшее время даст разъяснение к установленным ранее ограничениям по продаже валюты, которые вызвали некие непонимания на рынке.

Нацбанк с 24 февраля ввел ряд ограничений на валютном рынке, включая обязательную проверку импортных контрактов на сумму свыше 50 тыс. долл., предполагающих предоплату, обязательное оформление аккредитива для выполнения импортного контракта с предоплатой на сумму свыше 500 тыс. долл., а также запрет на операции по кредитованию для покупки валюты.

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25 февраля НБУ своим постановлением ввел временный запрет банкам покупать валюту по поручению клиентов сроком до 27 февраля, в том числе по ранее поданным заявкам, а также установил предельный размер ежедневной покупки валюты банками по собственным операциям не более 0,5% регулятивного капитала.

Введенные ограничения призваны остановить стремительную девальвацию гривни, которая с момента перехода НБУ к гибкому курсообразованию на валютном рынке за 2014 год и два месяца 2015 года обесценилась к доллару США по официальному курсу в 3,5 раза, до нового исторического минимума на уровне 28,3481 грн/долл., установленного 23 февраля.

Начиная с 24 февраля, первого дня действия жестких административных мер на валютном рынке, официальный курс укреплялся два дня подряд - на 6 копеек 24 февраля и еще на 25 копеек 25 февраля.