Moody's снизило до "мусорного" уровня рейтинги 14 российских компаний, среди них "Газпром" и "Лукойл"
04:18, 26 февраля 2015Финансы
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Рейтинговое агентство Moody's после снижения суверенного рейтинга РФ понизило рейтинги 14 российских нефинансовых корпораций и их дочерних предприятий с Baa3 до спекулятивного уровня Ba1.
REUTERS
Об этом сообщается на официальном сайте агентства, пишет РБК
. В список попали в частности, «Газпром», «Газпром нефть», «Роснефть», «Новатэк» и «Лукойл». Кроме того, до уровня Ba1 понижены рейтинги «Норникеля», НЛМК, РЖД, «Уралкалия», «Фосагро», МТС и «Мегафона». При этом агентство подтвердило рейтинг «Северстали» на уровне Ba1.
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21 февраля Moody’s понизило суверенный кредитный рейтинг России до уровня Ba1, который считается «мусорным», рейтинг понижен с уровня Baa3.
Через несколько дней Moody’s снизило рейтинги семи крупнейших российских банков, среди которых Сбербанка, ВТБ и Газпромбанк.
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