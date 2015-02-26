Moody's снизило до "мусорного" уровня рейтинги 14 российских компаний, среди них "Газпром" и "Лукойл"

Об этом сообщается на официальном сайте агентства, пишет РБК

. В список попали в частности, «Газпром», «Газпром нефть», «Роснефть», «Новатэк» и «Лукойл». Кроме того, до уровня Ba1 понижены рейтинги «Норникеля», НЛМК, РЖД, «Уралкалия», «Фосагро», МТС и «Мегафона». При этом агентство подтвердило рейтинг «Северстали» на уровне Ba1.

Читайте такжеMoody's понизило рейтинги "Сбербанка", ВТБ и "Газпромбанка" до "мусорного" уровня

21 февраля Moody’s понизило суверенный кредитный рейтинг России до уровня Ba1, который считается «мусорным», рейтинг понижен с уровня Baa3.

Через несколько дней Moody’s снизило рейтинги семи крупнейших российских банков, среди которых Сбербанка, ВТБ и Газпромбанк.