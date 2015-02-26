Банк Morgan Stanley выплатит $2,6 млрд за мошенничество во времена мирового финансового кризиса

Один из крупнейших американских банков Morgan Stanley в соответствии с условиями досудебного соглашения выплатит министерству юстиции США $2,6 млрд в качестве компенсации за мошенничество с ценными бумагами перед финансовым кризисом.

Как сообщает ТАСС, об этом заявили в среду представители финансового института.

Они уточнили, что в связи с необходимостью данной выплаты чистая прибыль банка в 2014 финансовом году, итоги которого еще не подведены, уменьшится на 40%. Она составит $1,35 доллара в расчете на акцию.

Власти США считают, что Morgan Stanley, а также ряд других крупных банков во время мирового финансового кризиса занижали оценки рисков по ценным бумагам, которые были в итоге проданы американским ипотечным компаниям Fannie Mae и Freddie Mac. Это привело к тому, что последние понесли значительные убытки.

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Власти США уже несколько лет пытаются взыскать с Morgan Stanley и других финансовых институтов крупные суммы, чтобы компенсировать убытки, понесенные Fannie Mae и Freddie Mac, а также средства, потраченные американскими налогоплательщиками на их поддержку в годы кризиса.

В августе 2014 года один из крупнейших банков США Bank of America достиг договоренности с американским минюстом относительно урегулирования аналогичных обвинений. Для этого финансового института сумма выплат составила почти $17 млрд.