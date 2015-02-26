Китай может стать мировым лидером по росту экономики в 2015 году

Самой быстрорастущей экономикой 2015 года, согласно исследованию Bloomberg, будет Китай, экономика которого вырастет на 7%, пишет РБК.

Второе и третье места в списке самых быстрорастущих экономик заняли Филиппины и Кения. Рост ВВП обеих стран в следующем году превысит 6%. Филиппины аналитики называют одним из главных бенефициаров снижения цен на нефть. Что касается Кении, то там высокие темпы экономического роста по-прежнему сопровождаются крайне высоким уровнем бедности и безработицы.

В первую пятерку также входят Индия и Индонезия с ростом ВВП более 5%. Страны первой пятерки рейтинга в 2015 году обеспечат 16% роста мирового ВВП. Крупнейшая экономика Африки – нигерийская – в 2015 году вырастет на 4,9% (это 6-й показатель в списке). В десятку быстрорастущих стран вошли Малайзия, ВВП которой снизился на фоне дешевой нефти, Перу, Таиланд и ОАЭ.

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Экономика США с прогнозирующимся ростом в 3% в список самых быстрорастущих экономик не попала. Экономика Великобритании в 2015 году продемонстрирует рост на 2,6%.

В среднем мировая экономика в 2015 году вырастет на 3,2%, а в 2016 году – на 3,7%. В предыдущие два года рост мирового ВВП составлял 3,3%. Всего в исследовании Bloomberg были проанализированы экономики 57 стран.