В оккупированном Крыму хотят узаконить невыплату кредитов банкам Украины

В оккупированном Россией Крыму разрабатывается проект закона, который позволит жителям полуострова временно не выплачивать долги по кредитам украинским банкам, передают "Новости Крыма".

Как сообщил на заседании нелегитимного комитета Государственного совета РК по экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике "депутат" Владимир Ясинский, документом предусмотрено отсрочить время выполнения обязательств перед банками на неопределенный срок.

Читайте такжеУкраина вернет контроль над временно оккупированным Крымом - Порошенко«Действие закона будет распространяться на граждан России, иностранных граждан и лиц без гражданства, которые по состоянию на 16 марта 2014 года были зарегистрированы и постоянно проживали на территории Крыма и имели кредитные обязательства перед банковскими и иными финансовыми учреждениями Украины», – сказал Ясинский.

Также закон будет распространяться на юридических лиц.

По словам депутата, мораторий намерены ввести на взыскание кредиторской задолженности, штрафов и пени. Кроме того, ограничения коснутся решений украинских судов о взыскании имущества или недвижимости, принятых до 16 марта 2014 года.

В проекте закона планируется предусмотреть, что ограничения на выплаты по кредитам будут действовать до урегулирования отношений между Украиной и Россией.

Читайте такжеКрымские предприниматели выдвинули оккупационной власти ультиматум В свою очередь "председатель" комитета Виталий Нахлупин сообщил, что решение такого вопроса должно находиться в компетенции федеральных служб, после чего отложил внесение законопроекта на рассмотрение "Госсоветом". «Давайте сперва получим заключение из правового управления администрации президента, Госдумы, для того, чтобы понимать, в нашей ли компетенции принятие этого закона», – предложил Нахлупин.

Ранее "заместитель руководителя" нелегитимного Управления Федеральной службы судебных приставов по аннексированному Крыму Эдуард Петерс сообщил, что на данный момент с крымчан, не выплативших кредиты украинским банкам, не взыскивают деньги. Решений российских судов по этому поводу еще не было.