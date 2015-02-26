Яресько: Даже после выхода из рецессии экономика будет расти на 3% в год

Об этом она заявила в интервью журналу "Новое Время".

«Все будет зависеть от темпов экономического роста. Но учитывая глубину кризиса, думаю, даже после выхода из рецессии экономика будет расти всего на 2–3 % в год. Малый и средний бизнес в тяжелой ситуации — в стране уже девять кварталов рецессии, и я не могу обещать, что в следующем она прекратится», - говорит Яресько.

По ее словам, из-за этого Кабмину приходится любыми способами балансировать между обеспечением социальных выплат и увеличением дефицита госбюджета. Также есть еще фактор войны и коррумпированности предыдущего режима.

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«Мы обещаем сделать все что сможем, чтобы стабилизировать ситуацию. Кредит МВФ позволит увеличить резервы НБУ и снизить учетную ставку, что в свою очередь даст возможность банкам кредитовать бизнес. Как следствие, произойдет рост внутренних инвестиций», - отмечает Яресько.

Министр также добавляет – чтобы стабилизировать ситуацию, для начала Украине нужно по лучить кредит МВФ и восстановить резервы Нацбанка, а затем преодолеть панические настроения среди население.

Подробнее интервью с Натальей Яресько читайте в свежем номере журнала "Новое Время".