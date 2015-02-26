Microsoft собирается сократить около 9 тысяч сотрудников Nokia

Об этом пишет агентство MarketWatch со ссылкой на китайскую газету Beijing Youth Daily, передает РИА "Новости".

Компания также намерена закрыть несколько заводов в Пекине и юго-восточном городе Дунгуань. Часть производственного оборудования будет перевезена во Вьетнам к концу марта этого года, отмечает газета со ссылкой на неназванного представителя корпорации.

Читайте такжеЧистая прибыль Microsoft снизилась на $700 миллионовУвольнения являются частью программы сокращения расходов, в частности штата в 18 тысяч сотрудников, более 12 тысяч из которых — работники подразделения по производству смартфонов Nokia Devices and Services.

Справка. Microsoft в апреле приобрела мобильное подразделение Nokia за 7,18 миллиарда долларов, в которые были включены 2,13 миллиарда долларов за патенты Nokia.