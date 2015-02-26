S&P прогнозирует резкий рост проблемных кредитов в российских банках

Рейтинговое агентство Standard & Poor's прогнозирует резкий рост объема проблемных кредитов в российских банках в 2015 году.

Об этом пишет Рейтер со ссылкой на отчет агентства.

"На наш взгляд, в 2015 году качество активов может существенно ухудшиться, а уровень стресса будет сопоставим с уровнем 2008-2009 годов, но он может быть более значительным", - говорится в отчете.

Согласно базовому сценарию агентства, объем проблемных кредитов (просроченных более чем на 90 дней плюс реструктурированных) может вырасти до 17-23 процентов в 2015 году с 8 процентов в 2014 году.

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В негативном сценарии их объем может достичь 35-40 процентов кредитного портфеля, сообщило агентство.

Новые резервы на возможные потери по ссудам в базовом сценарии могут составить около 2,5 триллиона рублей по международным стандартам в 2015 году, отмечает S&P.