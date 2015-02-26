В неплатежеспособный банк «Киев» назначили временного администратора

Фонд гарантирования вкладов физических лиц назначил временным администратором банка «Киев» Олега Кичука, сообщила пресс-служба Фонда.

Фонд сообщил, что временная администрация в банк назначена на три месяца - до 24 мая 2015 года включительно.

Согласно сообщению, временный администратор банка начал проведение инвентаризации, оценки и составления реестра активов и обязательств банка «Киев» для последующей передачи их государственному «Укргазбанку».

Фонд уточняет, что после осуществления передачи обязательств банка "Киев" в "Укргазбанк" владельцы средств (физические и юридические лица) будут иметь полный доступ к своим счетам и смогут свободно распоряжаться своими средствами в полном объеме (включая депозиты свыше гарантированной суммы 200 тыс. грн).

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Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины 24 февраля признал банк «Киев» неплатежеспособным с целью дальнейшей передачи его активов и обязательств государственному «Укргазбанку».

Как сообщалось ранее, проблемы с проведением платежей и возвратом депозитов в банке «Киев» в октябре 2008 года обернулись введением в этот банк в феврале 2009 года временной администрации, а в июне 2009 года банк был докапитализирован при участии государства на 3,565 млрд грн. В отличие от также докапитализированного при участии государства «Укргазбанка», потраченные инвестиции не окупаются по причине низкой прибыли банка, в связи с чем неоднократно поднимался вопрос о слиянии банка «Киев» с «Укргазбанком» или его продаже.