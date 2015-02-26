Украина не будет облагать дополнительными пошлинами лекарства, бензин и газ

Кабинет министров Украины определил перечень критического импорта, который не будет облагаться дополнительными пошлинами в размере 5-10%, введенными до конца 2015 года для стабилизации платежного баланса.

Согласно постановлению правительства №63, опубликованному на веб-портале Кабмина, в этот перечень вошли медпрепараты, в первую очередь для процедур гемодиализа и лечения онкозаболеваний.

Кроме того, министр финансов Наталия Яресько ранее отметила, что в список критического импорта также войдет бензин и другие энергоресурсы.

«Правительство ввело ряд временных мер для стабилизации платежного баланса. Речь идет, в первую очередь, о введении импортного сбора в размере 10%-5%, кроме товаров критического импорта. И я хочу обратить внимание, что сбор не будет распространяться на медицинские препараты и на энергоресурсы, в частности на газ и другие товары, которые крайне необходимы населению. Цены на лекарства и на бензин расти не будут, и поэтому нет никаких причин для волнения по этому поводу», - сообщила министр финансов Наталия Яресько.

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Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины завершил консультации с международными финансовыми организациями о временных мерах по стабилизации платежного баланса, предусматривающих введение дополнительных пошлин на некритический импорт в размере 5–10%.

Консультации проводились в связи с принятым Верховной Радой 28 декабря 2014 года законом о мерах по стабилизации платежного баланса (№1562), который предусматривает временное, сроком на 12 месяцев, введение дополнительных импортных пошлин на 100 товарных групп (по ставке 5-10%), что позволит увеличить доходы бюджета на 17,6 млрд грн. Во время обсуждения этого законопроекта, внесенного правительством, премьер-министр Арсений Яценюк отметил, что импортный сбор будет вводиться только после соответствующих консультаций с представителями Европейского Союза и Международного валютного фонда.

Министр экономического развития и торговли Айварас Абромавичус ранее сообщил, что пошлины на импорт в размере 5-10%, направленные на стабилизацию платежного баланса, будут действовать до конца 2015 года.