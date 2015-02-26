"ДНР" и "ЛНР" объявили о введении "мультивалютной системы" - BBC

Как заявил лидер луганских сепаратистов, отныне в "ДНР" и "ЛНР" "будет ходить рубль, гривна, доллар и другие валюты", которые будут "удобными", передает BBC Украина.

"В связи с тем, что экономическую блокаду Украина снимать не собирается, что гривна обесценилась, принято решение, что в республике начинает работать мультивалютная система", - сказал лидер так называемой "ЛНР" Игорь Плотницкий.

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