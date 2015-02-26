Несмотря на действия Гонтаревой и Яресько, гривня на межбанке обвалилась до 34,5 за доллар
12:36, 26 февраля 2015Финансы
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Вчера к вечеру после разговора Порошенко с Гонтаревой гривня на межбанке неожиданно выросла до 27 за доллар.
Украинская валюта продолжает девальвировать / profi-forex.org
В четверг, 26 февраля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке установились на уровне 30,50/34,50 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.
По его словам, рынок очень хаотичен, предложение практически отсутствует.
По данным Национального банка Украины, средневзвешенный курс гривни по состоянию на 12:00 составил 26,3071 грн/долл., к этому часу было заключено два соглашения, объем торгов составил 0,06 млн долл.
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Как сообщал УНИАН, в среду, 25 февраля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов укрепились до 22,00/27,00 грн/долл.
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