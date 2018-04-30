«Кулявлоб» валютному рынку

Вопреки весеннему потеплению, над Национальным банком в очередной раз нависли грозные тучи. Пикеты валютных заемщиков и обманутых вкладчиков под стенами НБУ стали уже традиционными. Но в последний раз участники акции усилили психологическое давление - они притащили шины и неустанно барабанили по металлическим бочкам.

Второй фронт, конкретно против главы НБУ, открыли депутаты. Они начали собирать подписи за отставку Гонтаревой. Причина та же - стремительная девальвация национальной валюты. После введения гибкого курсообразования в феврале прошлого года гривня, по официальному курсу, подешевела к доллару США в 3,5 раза.

Масло в огонь подлил и премьер-министр Арсений Яценюк на заседании правительства 25 февраля.

Он предпочел отложить все дела и разобраться с валютным рынком. «Сегодня утром из Интернета я узнал, что Национальный банк Украины самостоятельно, как всегда, без каких-либо консультаций, принял решение о закрытии межбанковского валютного рынка, что точно не добавляет стабильности национальной денежное единице», - заявил премьер, и удалился на экстренное совещание к президенту Петру Порошенко при участии министра финансов Наталии Яресько и главы НБУ Валерии Гонтаревой.

Правда, еще до завершения совещания Нацбанк опроверг утверждения премьера об остановке межбанка, объяснив, что всего лишь продлил сроки исполнения банками заявок клиентов по покупке валюты на 1 день, чтобы успевать проверять сделки в рамках контроля вывода валюты за рубеж. Тем не менее, осадок остался.

Стороны публичной «драки» странным образом разрешили свой спор за закрытыми дверями в кабинете президента, где их навестили спикер Верховной Рады Владимир Гройсман, секретарь СНБО Александр Турчинов и глава АПУ Борис Ложкин.

После пресс-служба главы государства сообщила, что способ стабилизации валютного рынка найден. Но ни заинтригованные журналисты, ни зрители телеканалов впоследствии во время выступления главы НБУ и министра финансов на совместном брифинге не услышали ничего нового.

Глава НБУ напомнила, что регулятор ввел ряд ограничений на валютном рынке, включая проверку импортных контрактов с предоплатой свыше 50 тыс. долл. и применение аккредитивной формы расчетов по импорту с предоплатой свыше 500 тыс. долл.

«Это было главное нововведение, которое Национальный банк сделал», - сказала Гонтарева. По ее словам, чтобы снизить количество контрактов, которое необходимо будет проверять, НБУ всего лишь увеличил сроки их верификации на 1 день. «И это на самом деле вызвало некие непонимания на рынке», - добавила она.

Министр финансов Яресько также напомнила, что правительство вводит временные меры для стабилизации платежного баланса в виде сбора по ставкам 10% и 5% на импорт, кроме критического, что поможет снизить давление на курс гривни. Кроме того, она сообщила, что правительство провело ряд консультаций с парламентской коалицией по разъяснению важности законопроектов в рамках «пакета МВФ».

«Мы достигли с фракциями взаимопонимания, и я абсолютно уверена в том, что во вторник, 3 марта, наши партнеры по коалиции примут этот важнейший пакет законопроектов», - сказала она.

По словам Яресько, принятие этих законов является необходимым условием, чтобы 11 марта Совет директоров МВФ принял положительное решение о предоставлении Украине нового кредита, первый транш которого можно будет получить через несколько дней после окончательного решения фонда.

По мнению чиновников, получение транша МВФ станет переломным моментом для валютного рынка, и гривня начнет укрепляться.

В тот же день поздно вечером НБУ разослал новое постановление, которым отменил свой временный запрет банкам покупать иностранную валюту по поручению клиентов. Регулятор либо признал свою ошибку, либо еще раз подтвердил свою несамостоятельность в решениях. Но в целом, события этого дня напоминают четко разыгранную шахматную партию, где премьер как будто поставил шах, президент как будто уклонился от мата, а глава НБУ попала в цугцванг. Меж тем, результат довольно жестких мер НБУ пока невелик. 24 февраля Нацбанк укрепил официальный курс гривни к доллару на 6 копеек после исторического минимума, а на следующий день, когда межбанк фактически простаивал, – еще на 25 копеек. Мнения участников рынка в отношении разыгранной шахматной партии не однозначны.

"Белые" начинают

По мнению опрошенных УНИАН банкиров, введенные Нацбанком ограничения практически не коснутся операций легального, «белого» импорта. «Международные компании, работающие в Украине, в большинстве своем работали по товарным кредитным схемам, и предоплаты товаров или услуг носили исключительный характер. Данные ограничения, в первую очередь, направлены на закрытие «лазеек» в действующем законодательстве для вывода капитала. Переводя схему предоплаты на аккредитивную форму расчетов, регулятор включает дополнительный элемент контроля со стороны первоклассных банков, которые не будут формально подходить к транзакциям клиентов, а досконально изучат суть операции», - прокомментировал ситуацию замглавы правления «Ситибанка» Владислав Сочинский. По его словам, реакция рынка на действия НБУ еще не определена. «В ближайшие пару дней следует ожидать сокращения спроса на валютном рынке, что благотворно скажется на стабилизации курса. Вряд ли произойдет резкий откат, но темпы падения существенно замедлятся», - прогнозирует он.

Глава совета Независимой ассоциации банков Украины Роман Шпек также считает, что нововведения на валютном рынке окажут положительный эффект в будущем и не коснутся крупных экспортеров, работающих по легальным схемам. «Это коснется, в первую очередь, тех, кто не верит, что в Украине все восстановится, и пытается вывести валюту из страны посредством различных импортных контрактов или на других условиях», - отметил банкир. По его мнению, данные шаги нужно было предпринять намного раньше. «Это - несколько запоздалый шаг. Все надеялись, что приверженность демократии означает и приверженность реальной экономике, но эти ожидания не оправдались в связи с низким уровнем доверия к институтам власти. Не только к банкам, потому что здесь роль банков минимальная, а именно доверия к властям», - подчеркнул Шпек.

Если причиной для вывода капитала является низкий уровень доверия к властям, то эту проблему постановлением НБУ точно не решить. Как раз наоборот, внезапность и непредсказуемость регулятора в комплексе с нашей ментальностью подталкивает рынок снова изворачиваться и искать лазейки. И банкиры уже сомневаются в действенности ограничений НБУ. «Запрет покупки за кредитные деньги не предусматривает эффективного метода контроля и, возможно, сведется к разнесению покупки и кредитования между разными банками/связанными лицами», - предположил директор по финансовым рынкам банка «Креди Агриколь» Вадим Ганах.

Банкиры отмечают, что нововведения НБУ на валютном рынке соответствуют критериям программы с МВФ, что подтвердил и регулятор.

«Все административные меры мы всегда сначала согласовываем с Международным валютным фондом, а потом вводим. Так что, все согласовано», - заявила Гонтарева.

Между тем, «черный» валютный рынок пока остается вне поля зрения властей.

«Черные» продолжают

В целом финансисты солидарны, что введение жестких административных мер стало логичной реакцией регулятора на очередной всплеск панических настроений рынка. Однако с разочарованием констатируют, что эти меры НБУ не окажут существенного влияния на «черный» рынок.

«Это, к сожалению, не коснется тех, кто работает с «кешем» и на «черном» рынке. Национальному банку следует усилить контроль за использованием рефинансирования», - сказал топ-менеджер одного из крупнейших банков на правах анонимности. По его словам, рынок воспринимает только реальные рычаги, такие как решимость и готовность регулятора к поддержке курса через интервенции, но на сегодня, с учетом критически низкого уровня резервов, использование такого рычага маловероятно.

Экс-замглавы НБУ, доктор экономических наук, профессор Александр Савченко считает, что Национальный банк многочисленными ограничениями еще больше сужает валютный рынок, выталкивая бизнес и граждан за его пределы. «Курс – это цена одного доллара. Когда цена падает? Когда много товаров. Когда мало – цена растет. Так же и с долларом», - пояснил он. По мнению эксперта, падение экспорта на 15% по итогам прошлого года с одновременным сокращением валютного рынка в 3 раза говорит о создании альтернативы легальному рынку. «Создались новые рынки за пределами Украины, вне легального поля. В Лондоне, в Москве, в Варшаве. Наличный и безналичный. Создалась «африканская» система курсообразования, когда много курсов, и на этом наживаются спекулянты», - пояснил он.

Оценки Савченко ставят под сомнение адекватность заявлений премьера, который пытается переложить вину за ситуацию на валютном рынке только на НБУ. Яценюк в своем эмоциональном спиче сообщил, что за последних 9 месяцев на финансовом рынке страны было продано 51,5 млрд долл., или почти десятикратная сумма относительно объема золотовалютных резервов. «Рынок наполнен долларами. Ежедневно, из открытых источников известно, общий объем купли-продажи иностранной валюты в среднем от 100 до 170 млн долл.», - заявил он.

Но из этих же открытых источников известно, что объем межбанковского валютного рынка по сравнению с предыдущим годом снизился втрое.

По мнению Савченко, украинские власти располагают инструментарием для стабилизации валютного рынка даже при нынешнем низком объеме резервов, но для этого должны действовать сообща. «Что должен сделать Нацбанк? Первое - взять контроль над всеми валютными операциями на предмет выявления спекулятивных. Честный бизнес пусть работает, нечестный – сразу в прокуратуру, милицию и так далее. Второе – отмена всех ограничений, включая на куплю-продажу валюты и валютные депозиты. Третье – ввести такой якорь для стабилизации финансовой системы, как ценовая стабильность - инфляционное таргетирование», - подчеркнул он.

Одновременно, по мнению Савченко, Кабмин безотлагательно должен заняться балансированием бюджета, включая НАК «Нафтогаз Украины», Фонд гарантирования и государственные банки. «Нужно прекратить требовать у Национального банка эмиссионную поддержку балансирования этих структур. Для этого нужно радикально сократить государственные расходы. И правительство, и Национальный банк должны действовать синхронно, и я вам гарантирую, если правильные решения будут приниматься этими двумя игроками, гривня может стабилизироваться возле 18-19 грн за доллар», - прогнозирует Савченко.

Действия украинских властей пока диаметрально противоположные. Последний вариант правительственного госбюджета предполагает не сокращение, а рост бюджетного дефицита. Нацбанк «стреляет по воробьям из пушки», прогибая весь рынок из-за действий отдельных игроков. И так вот уже более года - Кабинет министров и Национальный банк не могут договориться. Тем временем финансовый рынок терпит новые опыты, но клиническая картина не меняется.

Кто выигрывает

«Настал момент истины. Сегодняшним полностью правильным решением регулятор «вскрывает» всех, кто за стабильную гривню. Когда начнете читать вой и визги, а также, если вдруг начнете верить в страшные сплетни, задумайтесь, на чьей вы стороне», - сказал Сочинский, проанализировав решение НБУ об остановке межбанка и последовавшее за этим заявление премьера.

По мнению банкира, если бы Нацбанк своим решением 25 февраля «не окатил бы всех из ушата», в дальнейшем остановить девальвацию и рост цен не удалось бы. «История всех рассудит. Но еще раз - это был неожиданный, но единственно правильный шаг. Давайте просто подождем», - добавил он.

Между тем, 25 февраля ярко показало, как легко можно посеять панику в массах и кто однозначно проигрывает в этой ситуации. Пенсионеры и безработные за день смели запасы продуктов в супермаркетах, закупившись на год вперед. А валютные менялы и прочие граждане, пытающиеся наварить на колебаниях валютных курсов, выстроились в очереди под обменниками, чтобы не купить, а сдать валюту. И случилось чудо – в обменных пунктах закончились не доллары, а гривня.

Надо отдать должное - всего за полдня валютный рынок развернулся в другую сторону. Но расслабляться пока рано, поскольку НБУ все-таки отменил свое решение о запрете банкам принимать заявки клиентов на покупку валюты, и спекулянты могут снова раздуть панику, чтобы взвинтить курс. «То, что сейчас происходит на валютном рынке - последствия спекуляций и эмоций. Нет оснований для такого беспокойства», - считает министр финансов. Она заверила, что украинские власти совместными усилиями попытаются остановить эту «игру» против украинской гривни.

«В ближайшие 2-3 недели, пока мы ждем деньги от МВФ, будет очень интересный период для Украины. Сейчас мы находимся за пределами какой-то логики, каких-то фундаментальных причин, и все будет зависеть от украинского народа и украинского правительства», - считает гендиректор инвестиционной компании SP Advisors Ник Пиацца. По его мнению, сейчас и правительство, и Национальный банк должны успокоить народ.

«В Америке во время Великой депрессии Рузвельт выходил каждый день на экран и пытался простым языком объяснить народу, что происходит. Это не должен быть Facebook, это не должны быть какие-то сложности, а чтобы бабушки в селах понимали, что происходит, и не меняли гривню», - добавил эксперт. Он подчеркнул, что все происходящее в Украине – отголосок событий 10-15-летней давности, когда наша страна имела шанс на реформы, которым не воспользовалась, и теперь процесс их проведения будет довольно сложным.

Нас в который раз предупреждают, что путь к построению новой демократической страны нелегкий. И пусть подорожание сахара и гречки будет самым страшным испытанием на этой стезе. А истинные лидер и аутсайдер разыгранной комбинации на рынке станут известны уже в ближайшее время – следим за руками на решающем заседании парламента 3 марта. Если парламентарии снова будут захлебываться популизмом и саморекламой – они проиграли. Провал пакета проектов для МВФ означает провал Украиной последнего экзамена Фонда и автоматический дефолт государства по внешним долгам. Если же потрепанные в словесных баталиях институты власти, включая парламент, правительство и НБУ, объединят усилия, у нас еще есть шанс выбраться.

Ольга Гордиенко (УНИАН)