Минфин: Украина получит деньги от МВФ, если Рада внесет изменения в госбюджет

Основным и единственным условием положительного решения ключевого кредитора Украины – Международного валютного фонда – относительно новой программы сотрудничества с нашей страной является своевременное принятие Верховной Радой пакета законопроектов, подготовленного правительством и направленного на изменение параметров госбюджета, разрешение социальных дисбалансов и оздоровление энергетического сектора, в частности НАК «Нафтогаз Украины».

Об этом говорится в сообщении Министерства финансов, опубликованном на ведомственном сайте.

«Никакие иные факторы предоставления помощи не обсуждались», - подчеркнули в Минфине.

Согласно разъяснению, перечень так называемых предварительных условий был согласован с технической миссией МВФ. «Эти предварительные условия предполагали принятие Верховной Радой ряда законодательных актов, включая внесения изменений в Государственный бюджет, Налоговый кодекс и некоторые изменения в пенсионное законодательства, - пояснили в Минфине. - Голосование по данному пакету запланировано на 3 марта 2015 года. Правительство ведет консультации и переговоры со всеми депутатскими фракциями коалиции».

При этом в Минфине выразили уверенность в том, что партнеры по коалиции поддержат пакет изменений и таким образом «откроют дорогу новому кредиту МВФ объемом 17,5 млрд долл. и связанной с ним многосторонней финансовой помощи объемом еще 7,5 млрд долл.».

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Как сообщал УНИАН, ранее глава департамента внешних связей МВФ Джерри Райс сообщил, что заседание Совета директоров МВФ, на котором будет рассмотрена новая программа кредитования украинской экономики сроком на 4 года и в объеме 17,5 млрд долл., состоится в конце февраля – начале марта. По его словам, к этому времени пройдут переговоры с другими потенциальными кредиторами Украины относительно предоставления анонсированного ранее общего кредитного пакета в объеме 40 млрд долл.

12 февраля Кабинет министров утвердил меморандум о сотрудничестве с МВФ по новой программе, которая заменит действующую программу «стенд-бай», заключенную в апреле 2014 года.

Программа предусматривает изменения в фискальной политике для стабилизации системы госфинансов, социальную поддержку населения в период повышения тарифов на газ и отопление, достижение бездефицитного состояния НАК «Нафтогаз Украины» до 2017 года при помощи комплекса мер, включая постепенное повышение тарифов на газ, и другие меры для стабилизации макроэкономической ситуации в стране и повышения инвестиционной привлекательности.

В конце февраля правительство передало на рассмотрение в парламент ряд законопроектов, включая изменения в государственный бюджет 2015 года в части доходов и расходов, изменение пенсионного законодательства в части увеличения льготного пенсионного возраста для женщин, сокращения пенсионных выплат работающим пенсионерам и полного упразднения выплаты пенсий действующим народным депутатам и приравненным к ним лицам, а также введение механизмов принудительного взимания долгов с предприятий ТКЭ и промышленности в пользу «Нафтогаза Украины».

В Киеве рассчитывают, что заседании Совета директоров МВФ пройдет 11 марта.