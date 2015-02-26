Украинцы активно продают на "черном" рынке доллары по 28 гривень
Предложение американской валюты значительно превышает спрос на нее.
Украинцы сегодня, 26 февраля, активно продают доллары через сеть Интернет, причем предложение значительно превышает спрос.
Как сообщает Finance.ua, по информации на 12:30, размещенной в сервисе "Заявки на валюту", видно, что суммарный объем заявок “Продам USD” превосходит “Куплю” в 1,5 раза.
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Всего в сервисе на это время зарегистрировали 1138 заявок по доллару на сумму 274 001 469 грн, которые распределились следующим образом:
По данным Finance.ua, средневзвешенный курс доллара “Куплю” составляет 28,3466 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Продам” составляет 28,1682 грн.
Как сообщал УНИАН, сегодня днем котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке установились на уровне 30,50/34,50.
Вчера котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов укрепились до 22,00/27,00.