Украинцы активно продают на "черном" рынке доллары по 28 гривень

Украинцы сегодня, 26 февраля, активно продают доллары через сеть Интернет, причем предложение значительно превышает спрос.

Как сообщает Finance.ua, по информации на 12:30, размещенной в сервисе "Заявки на валюту", видно, что суммарный объем заявок “Продам USD” превосходит “Куплю” в 1,5 раза.

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Всего в сервисе на это время зарегистрировали 1138 заявок по доллару на сумму 274 001 469 грн, которые распределились следующим образом: