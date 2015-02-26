Официальный курс гривни продолжил нащупывать дно и оказался ниже 30 за доллар

Национальный банк Украины сегодня, 26 февраля, с 15:00 установил официальный курс гривни к доллару на уровне 30,0102 грн/долл., что на 1,66 грн ниже исторического минимума на уровне 28,3481 грн/долл., установленного 23 февраля, сообщается на сайте регулятора.

Таким образом, с начала этого года гривня по официальному курсу подешевела по отношению к доллару почти в 2 раза, или на 14,24 грн.

Средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке по состоянию на 14:30 составил 30,7296 грн/долл.

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По данным дилеров, котировки на межбанковском валютном рынке к 14:30 достигали 28,50/32,50 грн/долл.

Как сообщал УНИАН, НБУ перешел к гибкому курсообразованию на валютном рынке в феврале прошлого года, и в результате гривня за год обесценилась к доллару США по официальному курсу в 2 раза.