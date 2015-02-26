Депутат предлагает отменить налогообложение пенсий участникам боевых действий

Инициатором законопроекта является народный депутат Александр Фельдман.

Депутат считает несправедливым, что, согласно последним изменениям к Налоговому кодексу, с 2015 года облагаются пенсии не только высокопоставленных чиновников, но и инвалидов войны.

Законопроектом предлагается внести изменения в подпункт 164.2.19 статьи 164 Налогового кодекса Украины, предусмотрев, что пенсии инвалидов войны из числа лиц, принимавших непосредственное участие в боевых действиях во время «Великой отечественной войны» и войны с Японией, на территории Республики Афганистан в период 1979 - 1989, защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и принимали непосредственное участие в антитеррористической операции, не подлежат налогообложению.