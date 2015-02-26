НБУ для укрепления нацвалюты решил выйти на межбанк с долларом по 28 гривень

Национальный банк Украины сегодня объявил о проведении интервенции на межбанковском валютном рынке по продаже валюты по курсу 28 грн/долл., сообщил УНИАН казначей одного из крупнейших банков.

По информации собеседника агентства, продажа валюты должна состояться сегодня вечером, объем продажи будет известен после торгов.

Представитель другого банка сообщил УНИАН, что речь может идти о продаже 80 млн долл., которые НБУ выкупил на рынке вчера.

Ранее глава НБУ Валерия Гонтарева сообщала, что благодаря жестким мерам регулятора на валютном рынке 25 февраля появилось дополнительное предложение валюты на уровне 80 млн долл., которую Нацбанк выкупил по официальному курсу (28,0406 грн/долл.). По ее словам, это была вынужденная мера, и в ближайшие дни НБУ продаст купленные средства через интервенции.

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Нацбанк с 24 февраля ввел ряд ограничений на валютном рынке, включая обязательную проверку импортных контрактов на сумму свыше 50 тыс. долл., предполагающих предоплату, обязательное оформление аккредитива для выполнения импортного контракта с предоплатой на сумму свыше 500 тыс. долл., а также запрет на операции по кредитованию для покупки валюты.

Введенные ограничения призваны остановить стремительную девальвацию гривни, которая с момента перехода НБУ к гибкому курсообразованию на валютном рынке за 2014 год и два месяца 2015 года обесценилась к доллару США по официальному курсу в 3,5 раза.

25 февраля НБУ своим постановлением ввел временный запрет банкам покупать валюту по поручению клиентов сроком до 27 февраля, в том числе по ранее поданным заявкам, а также установил предельный размер ежедневной покупки валюты банками по собственным операциям не более 0,5% регулятивного капитала.

Открывая заседание правительства 25 февраля, премьер-министр Арсений Яценюк резко раскритиковал меры НБУ на валютном рынке, включая решение о временном запрете банкам покупать валюту по поручению клиентов.

После президент Украины Петр Порошенко провел совещание с участием премьер-министра Арсения Яценюка, председателя Верховной Рады Владимира Гройсмана, главы Национального банка Валерии Гонтаревой, министра финансов Наталии Яресько, секретаря СНБО Александра Турчинова и главы Администрации президента Бориса Ложкина, по итогам которого был наработан комплекс мер по стабилизации ситуации на валютном рынке. Главным итогом совещания стала отмена Нацбанком ранее установленного запрета для банков на покупку валюты по поручению клиентов и ограничения дневного объема покупки валюты банком по собственным операциям в 0,5% его регулятивного капитала.