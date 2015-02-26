Гривня закрыла межбанк на отметке 32,40 за доллар
18:01, 26 февраля 2015Финансы
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Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 34,46/36,37 грн/евро
Средневзвешенный курс гривни составил 30,1730 грн/долл. / Фото УНИАН
В четверг, 26 февраля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке установились на уровне 30,70/32,40 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.
Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 34,46/36,37 грн/евро, по отношению к российскому рублю – 0,5060/0,5340 грн/рубль.
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По данным Национального банка Украины, средневзвешенный курс гривни по состоянию после 17:00 составил 30,1730 грн/долл., к этому часу было заключено 188 соглашений, объем торгов составил 228,08 млн долл.
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