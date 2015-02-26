Международные резервы России за неделю сократились почти на $4 млрд

Международные резервы РФ по состоянию на 20 февраля составили 364,6 млрд долларов против 368,3 млрд долларов на 13 февраля, сообщил Банк России, передает Прайм.

Таким образом, за неделю резервы сократились на 3,7 млрд долларов, или на 1%.

"Международные резервы РФ сократились за неделю с 13 по 20 февраля на 3,7 миллиарда долларов США, или на 1%, преимущественно в результате проведения Банком России операций по предоставлению кредитным организациям ликвидности в иностранной валюте на возвратной основе", - прокомментировали в пресс-службе ЦБ.

Международные резервы РФ, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

По итогам 2014 года международные резервы РФ сократились в 1,3 раза – до 385,46 миллиарда долларов.