Украинцы за год перевели из-за рубежа $3,9 млрд

Украинцы в 2014 году перевели в Украину из-за рубежа с использованием систем перевода 3,885 млрд долл. США (в эквиваленте), сообщается на сайте Национального банка Украины.

По информации НБУ, всего с использованием внутрибанковских, внутригосударственных и международных систем перевода средств, созданных как резидентами, так и нерезидентами, граждане страны перевели за пределы Украины 644,6 млн долл. США (в эквиваленте). Объем переводов в пределах Украины составил 50,099 млрд грн.

Также сообщается, что по состоянию на 1 января 2015 года на территории Украины осуществляли деятельность 26 систем перевода средств, созданных резидентами, в том числе 20 банковских систем перевода средств и шесть систем небанковских учреждений. Помимо этого, на территории страны функционировали 20 международных систем перевода средств, созданных нерезидентами. Участниками таких систем являются банки Украины, небанковские финансовые учреждения и «Укрпочта».

Читайте такжеДевальвация гривни привела к падению прямых иностранных инвестиций в Украину почти на 20%

Как сообщал УНИАН, Украинцы в 2013 году перевели из-за рубежа 8,5 млрд долл. США, что на 13,4% больше, чем годом ранее.