В Украине хотят усилить контроль за госинвестициями

Кабинет министров Украины одобрил законопроект «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно государственных инвестиционных проектов», предусматривающий усиленный контроль за использованием бюджетных средств, сообщила пресс-служба Министерства экономического развития и торговли.

Согласно сообщению, данный законопроект предусматривает определение общего объема госинвестиций в Основных положениях бюджетной политики на следующий бюджетный период.

Кроме того, необходимость в инвестициях будет определяться исключительно с учетом степени готовности проекта. При этом инвестиции на протяжении всего срока их реализации будут учитываться в госбюджете.

В то же время, распределение капитальных вложений, предусмотренных бюджетом, будет осуществляться утвержденной правительством Межведомственной комиссией.

Также законопроект предусматривает, что выделение средств на новые инвестиционные проекты будет производиться только при обеспечении реализации ранее начатых проектов или при наличии возможности достоверно рассчитать 75% общего объема необходимых капитальных вложений для их завершения.

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Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины намерен подать в парламент законы о защите прав инвесторов и о государственных инвестициях.

По словам главы Минэкономразвития Айвараса Абромавичуса, необходимость принятия указанных законов обусловлена важностью создания привлекательного инвестиционного климата и контроля за использованием государственных финансов.