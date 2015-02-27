Банковский сектор России неотвратимо погружается в кризис, страшнее 2009 года - S&P

Доля проблемных кредитов в банковской сфере России в этом году может вырасти кратно - до 23% в базовом сценарии и до 40% - в негативном, передает "Газета.RU" со ссылкой на прогноз Standard & Poor's.

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Как следует из отчета S&P, банковский сектор России неотвратимо погружается в кризис. Более серьезный, чем кризис 2009 года. В феврале агентство предприняло негативные рейтинговые действия в отношении примерно 40 российских банков и их дочерних структур. Прогноз остается «негативным» или пересмотрен на «негативный».

Читайте такжеРоссию можно остановить без единого выстрела - WSJОсновной повод для пессимистичных прогнозов — рост просроченной задолженности (более чем на 90 дней) по кредитам.

По базовому сценарию S&P, в этом году объем проблемных кредитов может вырасти до 17–23% против 8% в 2014 году.

«Наш негативный сценарий предусматривает получение государственной поддержки и отказ от принудительных мер по взысканию задолженности по кредитам (который является намного менее эффективным) и, как следствие, гораздо более высокий уровень проблемной задолженности — до 35–40% совокупного кредитного портфеля», — говорится в отчете.

Основной вклад, по прогнозам S&P, в рост просрочки внесут корпоративные заемщики.

Просроченная задолженность по всем кредитам на 1 февраля ЦБ оценивал в 2 трлн руб., или в 4% кредитного портфеля.

Читайте такжеЕвросоюз подал уже четвертый иск в ВТО против РоссииНегативный сценарий станет более вероятным, если рецессия в экономике затянется, а геополитическая напряженность усилится, отмечает S&P. В этом случае увеличится доля компаний, которые «допустят дефолт по реструктурированным кредитам, а уровень возмещения ими долга после дефолта будет ниже вследствие того, что банкам будет непросто урегулировать проблемные кредиты».