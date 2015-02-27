Гонтарева считает адекватным курс 20 гривень за доллар

Национальный банк Украины считает адекватным валютный курс на уровне 20 грн за доллар, заявила глава НБУ Валерия Гонтарева в ходе встречи с с топ-менеджментом компаний-членов Американской торговой палаты.

«Вопрос - уровень на котором Национальный банк видит курс на сегодняшний день – это уровень 20 гривень за доллар», - сказала Гонтарева.

Напомним, что Национальный банк Украины вчера, 26 февраля, с 15:00 установил официальный курс гривни к доллару на уровне 30,0102, что на 1,66 грн ниже исторического минимума на уровне 28,3481.

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В поправках к государственному бюджету на 2015 год, согласованных с МВФ, установлен курс гривни 21,7 за доллар.