Raiffeisen Bank закрывает свои отделения в России

Об этом сообщает Экономическая правда со ссылкой на Рейтер.

Так, по результатам 2014 года доля доходов Дальневосточного филиала в бизнесе Райффайзенбанка, российской "дочки" Raiffeisen Bank International, была незначительной и составила менее 1 процента.

"Принимая во внимание относительно низкий потенциал Дальнего Востока с точки зрения развития клиентской базы, что не позволяет банку построить эффективный бизнес достаточного масштаба, было принято решение закрыть сеть операционных офисов в этом регионе", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, Райффайзенбанк закроет все офисы на Дальнем Востоке: семь отделений в шести городах - Благовещенске, Владивостоке, Магадане, Петропавловске-Камчатском, Хабаровске и Якутске. Закрытие офисов планируется завершить к 1 сентября 2015.

В данный момент решается вопрос о возможной продаже кредитного портфеля физических лиц и клиентов сегмента малого и микробизнеса.

Ранее Raiffeisen объявил, что планирует продать подразделения в Польше и Словении и сократить присутствие в России, чтобы уменьшить баланс и достичь коэффициента основного капитала в 12 процентов до конца 2017 года.

Россия является для банка наиболее доходным рынком, который принес в прошлом году прибыль в размере 342 миллионов евро, но давит на его капитал из-за слабеющей экономики.