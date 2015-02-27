Raiffeisen Bank закрывает свои отделения в России
Raiffeisen Bank International закрывает свои отделения в шести городах России.
Об этом сообщает Экономическая правда со ссылкой на Рейтер.
Так, по результатам 2014 года доля доходов Дальневосточного филиала в бизнесе Райффайзенбанка, российской "дочки" Raiffeisen Bank International, была незначительной и составила менее 1 процента.
"Принимая во внимание относительно низкий потенциал Дальнего Востока с точки зрения развития клиентской базы, что не позволяет банку построить эффективный бизнес достаточного масштаба, было принято решение закрыть сеть операционных офисов в этом регионе", - говорится в сообщении.
Согласно сообщению, Райффайзенбанк закроет все офисы на Дальнем Востоке: семь отделений в шести городах - Благовещенске, Владивостоке, Магадане, Петропавловске-Камчатском, Хабаровске и Якутске. Закрытие офисов планируется завершить к 1 сентября 2015.
В данный момент решается вопрос о возможной продаже кредитного портфеля физических лиц и клиентов сегмента малого и микробизнеса.
Ранее Raiffeisen объявил, что планирует продать подразделения в Польше и Словении и сократить присутствие в России, чтобы уменьшить баланс и достичь коэффициента основного капитала в 12 процентов до конца 2017 года.
Россия является для банка наиболее доходным рынком, который принес в прошлом году прибыль в размере 342 миллионов евро, но давит на его капитал из-за слабеющей экономики.