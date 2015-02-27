Платежный баланс при расчетном курсе гривни 21,7 за доллар полностью сбалансирован - Нацбанк

При заложенном в государственном бюджете на 2015 год курсе 21,7 грн/долл. полностью сбалансирован счет текущих операций платежного баланса.

Об этом заявила глава НБУ Валерия Гонтарева в ходе встречи с топ-менеджментом компаний-членов Американской торговой палаты.

Читайте такжеГонтарева считает адекватным курс 20 гривень за доллар

«При расчетном курсе, который министерство финансов поставило в свой бюджет, на уровне 21,70, при этом расчетном курсе фундаментально, даже с учетом присутствия НАК «Нафтогаз Украины», который мы на рынок не выпускаем, у нас уже полностью сбалансирован счет текущих операций», - сказала Гонтарева.